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Политика

Наблюдатель от Общественной палаты Санкт-Петербурга обратился на «горячую линию» по инциденту с журналистом «Новой газеты»

На «горячую линию» связи с избирателями поступил звонок от общественного наблюдателя Общественной палаты Санкт-Петербурга, который работает 8 сентября на участке №2380, расположенном в городе Невель. Автор обращения сообщил, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков пытался осуществить наблюдение за ходом голосования вне избирательного участка.

«По этому поводу он написал жалобу в участковую комиссию с просьбой разъяснить права журналисту как субъекта избирательного процесса», - сообщил корреспонденту Псковского агентства информации руководитель «Горячей линии» Семен Никонов.

Он уточнил, что корреспондент обладал аккредитацией на освещение выборов. Однако федеральный закон не разрешает ему проводить наблюдение на выездном голосовании. Наблюдатель сообщил, что журналист пытался совершить именно наблюдение на выездном голосовании, между тем представитель СМИ не имеет права выполнять функции наблюдателя.

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