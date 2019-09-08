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В Стругокрасненском районе в сгоревшем доме найдено тело человека

В Стругокрасненском районе погиб человек. Его тело найдено на месте пожара в деревне Маяково Новосельской волости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Сигнал о возгорании в жилом доме поступил на пульт дежурного в 17:58 в субботу, 7 сентября.

В результате пожара сгорело здание площадью 6 на 15 метров.

Уже при разборе завалов на пепелище был обнаружен труп мужчины, 1964 года рождения.

Предположительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, речь идет о курении в состоянии алкогольного опьянения.

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