В Санкт-Петербурге 8 сентября вспоминают жертв блокады города

14:05, 08 сентября 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге 8 сентября проходят траурные церемонии в память о жертвах блокады. Эта дата выбрана не случайно - именно 8 сентября город пережил первую массированную бомбардировку, после которой северную столицу враз взял в кольцо. Блокада продолжалась почти 900 дней. На Серафимовском, Смоленском, Богословском кладбищах, на площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда, у Триумфальной арки Победы в Красном селе, на Невском воинском кладбище "Журавли" и в других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинград на протяжении дня проходят мероприятия, сообщает РИА Новости.

На Пискаревском кладбище представители властей города возложили цветы к монументу «Мать-Родина». В музеях вспоминают поименно погибших. Присоединиться к этой акции могут все желающие.

За годы блокады в Ленинграде скончались по разным данным от 400 тысяч до 1,5 млн человек. Лишь 3 процента из них погибли от ран. Остальные умерли от голода и холода.