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Житель Великих Лук сознался в грабеже несовершеннолетней в парке

Сотрудниками полиции в Великих Луках задержан мужчина, которого подозревают в грабеже. Заявление о случившемся написала мама несовершеннолетней девочки. Ее 16-летняя дочь возвращалась домой в вечернее время через парк на проспекте Ленина, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этот момент к ней подошел незнакомец, который отобрал у девочки сумку. Внутри находился мобильный телефон, а потому родственники узнали о случившемся только когда пострадавшая пришла домой и обо всем рассказала. Но зато девочка хорошо запомнила своего обидчика.

Информация о нападении и приметах злоумышленника была передана нарядам полиции, и вскоре экипажем ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки подозреваемый был задержан. Оказалось, что мужчина ранее уже был судим.

В ведомстве уточнили, что великолучанин уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» (ст. 161 УК РФ).

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