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Общество

Роскомнадзор выявил одно нарушение в СМИ Псковской области в предвыборный период

Одно нарушение закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» выявлено в СМИ Псковской области в предвыборный период. Об этом сообщил представитель Роскомнадзора в регионе Эдуард Кожокарь, передает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

Эдуард Кожокарь уточнил, что указанный материал был направлен в Избирком для устранения нарушения. Он касался неполного информирования о проведенном в канун выборов опросе. «При опубликовании или обнародовании результатов опроса средства массовой информации обязаны указать организацию, проводившую опрос, время проведения, число опрошенных, метод сбора информации, точную формулировку опроса, процент погрешности», - уточнил представитель Роскомнадзора.

В целом в Псковской области на данный момент работают 74 средства массовой информации, из них 54 печатных СМИ и 20 электронных. «Проведено 73 мероприятия без взаимодействия с редакцией. 13 в отношении вещателей и 60 в отношении редакций. Выявлено 26 нарушений. 3 протокола составлено в отношении вещателей, 24 в отношении редакций», - продолжил Эдуард Кожокарь.

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