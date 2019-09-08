Очередной инцидент на выборах губернатора Санкт-Петербурга отмечен в Псковской области

16:48, 08 сентября 2019, ПАИ

На «горячую линию» связи с избирателями в Псковской области поступило обращение от члена участковой избирательной комиссии №2329, которая располагается в Стругах Красных. Заявитель сообщил о нарушении, допущенном членом комиссии с правом совещательного голоса от кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга Михаила Амосова, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации руководитель «горячей линии» Семен Никонов.

Гражданин опрашивал избирателей на тему: «просили ли вас голосовать за Беглова».

Согласно федеральному законодательству, член комиссии с правом совещательного голоса не имеет права опрашивать избирателей, тем самым нарушается право на тайну волеизъявления, прокомментировал Семен Никонов.

В этот же день поступило обращение от избирательной комиссии, расположенной в Невеле (Псковская область). Поводом послужила работа журналиста при освещении хода выборов губернатора Петербурга. Члены избирательной комиссии усмотрели в его действиях признаки работы наблюдателя, а не журналиста.