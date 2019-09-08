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Происшествия

Два человека погибли и один пропал без вести в Крыму во время шторма

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. 8 и 9 сентября отмечено усиление ветра, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова.

Накануне МЧС предупреждало жителей полуострова и отдыхающих о приближении шторма, однако пять человек не прислушались к информации. «В городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде, при этом двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели и, к сожалению, двое людей погибло», - сообщил глава ведомства.

Волнение моря составляет около 6 баллов. Граждан призывают не купаться и не выходить на судах.

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