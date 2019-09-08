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Общество

Переброска личного состава с использованием транспортных многоцелевых вертолетов отработана в Псковской области

Завершилось тактическое учение бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа. Задействованы в учении были более 30 летных экипажей вертолетов Ка-52, Ми-35, Ми-28, Ми-8 и Ми-26.

Перед участниками стояла задача совершить перебазирование на оперативные аэродромы, преодолевая системы противовоздушной обороны во взаимодействии с радиотехническими подразделениями.

В Псковской области прошла отработка вопросов переброски личного состава отдельной мотострелковой бригады на площадку высадки «Кислово» с использованием транспортных многоцелевых вертолетов. 

На полигоне Кирилловский экипажи выполнили высадку групп спеназначения и авиационную поддержку десанта с воздуха, провели пуск неуправляемых авиационных ракет.

На полигоне Кингисепп отработали поражение объектов «противника» с применением авиационных средств поражения.

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