На выборах главы Усвятского района лидирует Дмитрий Петров

22:06, 08 сентября 2019, ПАИ

Явка на выборах главы Усвятского района 8 сентября составила 66,01 процента от общего количества избирателей в районе, сообщает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра Избирательной комиссии региона. На протяжении единого дня голосования жители района проявляли особую активность и высокий интерес к избирательной кампании.

По предварительным данным, лидирует Дмитрий Петров (Единая Россия), он набирает 94,29 процентов голосов.

Алексей Кошель (ЛДПР) получил поддержку 0,88 процента избирателей, Ольга Никулина (Партия Роста) – 2,31 процента, Виктор Саперов (Справедливая Россия) – 0,99 процента, Виктор Широбоков (Партия социальной защиты) – 1,21 процента.