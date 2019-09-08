Действующий глава Пушкиногорского района лидирует на выборах по итогам единого дня голосования
Действующий глава Пушкиногорского района Александр Баранов набирает 53,93 процента голосов на выборах главы муниципального района по итогам единого дня голосования 8 сентября 2019 года. Таковы предварительные результаты подсчета голосов, работа избирательной комиссии по подведению итогов голосования еще продолжается, передает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра Избирательной комиссии региона.
Сергей Афанасьев (Справедливая Россия) набирает на данный момент 3,10 процента, Аркадий Васильев (Яблоко) – 24,17 процента, Дмитрий Волконский (самовыдвиженец) – 9,61 процента, Геннадий Ефимов (ЛДПР) – 3,82 процента, Наталья Сидоренко (Партия Роста) – 0,93 процента.
Явка на выборах составила 47,22 процента.