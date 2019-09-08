На довыборах в Псковскую городскую Думу лидирует кандидат от «Единой России»
Явка избирателей на довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №13 составила 17,23 процента. Такие данные сообщает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра Избиркома области.
На данный момент обработаны четыре из пяти участковых протоколов. Галина Неваленная (Единая Россия) набирает 32,25 процента. Самовыдвиженец Василий Краснов – 2,64 процента. Николай Кузьмин (Яблоко) набирает по итогам обработки бюллетеней 25,64 процента, Олег Луценко (КПРФ) – 20,67 процента, Павел Рахонин (ЛДПР) – 4,20 процента, Игорь Романов (Партия Роста) – 4,97 процента, Виктор Широбоков (Партия социальной защиты) – 3,42 процента, Татьяна Филипченкова (Справедливая Россия) - 4,97 процента.