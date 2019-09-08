На выборах главы Дновского района лидирует кандидат от партии «Яблоко»
По итогам обработки 4 из 14 участковых протоколов Избирательной комиссией Псковской области озвучены предварительные результаты голосования за кандидатов на пост главы Дновского района. Как передает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра Избиркома, на данный момент лидирует Михаил Шауркин (Яблоко). За него проголосовали 59,08 процента избирателей. В Избиркоме особо отметили, что подсчет голосов еще продолжается и цифры могут существенно измениться.
Анатолий Волков (КПРФ) набирает 5,53 процента голосов избирателей, самовыдвиженка Елена Гуляева – 1,38 процента, самовыдвиженец Андрей Киселев – 3,32 процента, Алексей Лазунин (ЛДПР) – 0,83 процента, Татьяна Пахомова (Единая Россия) – 25,81 процента, Игорь Романов (Партия Роста) – 0,65 процента, самовыдвиженец Георгий Семенов – 1,29 процента.