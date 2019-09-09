Очистить реку в Дедовичах от сточных вод обязала прокуратура «Водоканал»

09:24, 09 сентября 2019, ПАИ

В Дедовичах прокуратура обязала муниципальное предприятие «Водоканал» очистить реку Шелонь от сточных вод, которые сбрасывали туда незаконно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Выяснилось, что пробы сточных вод показали их несоответствие требованиям СанПиН 2.15.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по числу общих колиформных бактерий и числу термотолерантных колиформных бактерий, которые в разы превышают допустимую норму.

В соответствии с частью 6 статьи 56 Водного кодекса Российской Федерации сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещен.

Решение суда не вступило в законную силу.