Великолучанин заплатил 60 тысяч рублей за ДТП

10:00, 09 сентября 2019, ПАИ

Житель Великих Лук выплатил более 60 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Для обеспечения исполнения требований решения суда приставы арестовали автомобиль должника, а также вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении данного транспортного средства.

Должник обращался в суд за рассрочкой, в которой ему отказали из-за наличия в собственности имущества, на которое может быть обращено взыскание. После великолучанин нашел деньги для погашения всей суммы долга в полном объёме. Ущерб, причинённый за ДТП, оплачен в полном объёме.