В Оренбурге выбирают место для установки памятника десантникам из 6-й роты

10:10, 09 сентября 2019, ПАИ

В Оренбурге выбирают место для установки памятника десантникам из 6-й роты, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Бюсты предлагается установить в парке имени 50-летия СССР на улице Брестской, 1, но если у граждан есть другие предложения, то их примут к сведению.

С предложениями можно обращаться до 4 октября в департамент градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга по адресу: Оренбург, улица Цвиллинга, 14, кабинет 41, или по телефонам: 98-76-11, 98-76-75.

В городе появится бюст гвардии старшего сержанта 6-й роты 104-го парашютного полка, кавалера ордена Мужества (посмертно) Рустама Сираева. 29 декабря 1999 года он поступил на контрактную службу в Псковскую воздушно-десантную дивизию. 1 марта 2000 года геройски погиб в бою с незаконными вооруженными бандформированиями в Аргунском ущелье. Похоронен в Оренбурге.

Также будет установлен бюст рядового, кавалера ордена Мужества (посмертно) Виктора Лебедева. 21 января 2000 года он был зачислен на службу по контракту в Псков на должность стрелка ВДВ. 1 марта 2000 года рядовой 6-й роты 104-го парашютного полка героически погиб в бою. Похоронен в Оренбурге.