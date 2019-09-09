Минобороны рассекретило документы времён Второй Мировой войны

10:12, 09 сентября 2019, ПАИ

Минобороны рассекретило документы времён Второй Мировой войны. Как сообщает РИА Новости, материалы опубликованы в новом мультимедийном разделе «Хрупкий мир на пороге войны».

Рассекреченные документы дают представление о том, почему в непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения. Новый раздел, приуроченный к 80-летию подписания пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакта Молотова — Риббентропа) также призван бороться с попытками фальсификации истории и пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, заявили в Минобороны.



Среди рассекреченных документов — служебная записка начальника Генерального штаба РККА Бориса Шапошникова народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову. В ней содержится оценка военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков. Степень важности и секретности документа подчеркивает тот факт, что Шапошников не прибегал к помощи секретаря-машинистки, а писал 31-страничную докладную самостоятельно. По мнению советских военных специалистов, наиболее вероятную угрозу для СССР в этот период представлял не только военный союз Германии и Италии, но и Польша, находящаяся «в орбите» фашистского блока.

Как отмечал Шапошников, «Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на западе против Германии — Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов и на востоке против Японии». Из документа следует, что Германия и Польша в канун войны могли вместе выставить более 160 пехотных дивизий, более 7 тысяч танков и 4,5 тысячи самолетов. Для сравнения: нарком обороны Ворошилов на переговорах с английской и французской военными делегациями в мае 1939 года сообщил, что Москва способна выставить 136 дивизий и 5 тысяч самолетов.