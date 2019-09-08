Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Псковской области

11:33, 09 сентября 2019, ПАИ

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Псковской области. Рынок вакансий в Псковской области в августе пополнился на 2% по сравнению с августовским показателем прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в компании HeadHunter.

Выросла также активность соискателей. В августе этого года работники из Псковской области открыли на 12% больше резюме, чем в прошлом году. В среднем на одно вакантное место в августе в Псковской области претендовали три соискателя.

Самая напряженная конкурентная обстановка сложилась в профобластях «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Государственная служба, некоммерческие организации», «Начало карьеры, студенты», «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия». Самые дефицитные специалисты на рынке труда Псковской области сегодня сосредоточены в сферах «Консультирование», «Рабочий персонал», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал», «Страхование», «Автомобильный бизнес», «Инсталляция, сервис», «Добыча сырья», «Строительство», «Недвижимость», «Производство», «Транспорт, логистика», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Банки, инвестиции, лизинг», в которых на одну вакансию приходится менее двух резюме.

При этом в лидерах по спросу у работодателей представители сфер «Продажи» (27% от общего количества вакансий, открытых в августе текущего года), «Рабочий персонал» (23%), «Производство» (16%), «Транспорт, логистика» (11%), «Административный персонал» (9%). Еще по 8% рынка вакансий в регионе относится к специалистам из профобластей «Строительство, недвижимость» и «Начало карьеры, студенты», «Медицина, фармацевтика» - 7%, а на «Банки, инвестиции, лизинг» и «Информационные технологии, интернет, телеком» приходится 6%.

Уровень средней предлагаемой зарплаты в Псковской области в августе составил 32 тыс. 500 рублей. Самую высокую зарплату в начале сентября предлагают Senior Android Developer – от 200 тыс. до 290 тыс. (до вычета НДФЛ).

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Псковской области: