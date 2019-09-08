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Экономика

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Псковской области

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Псковской области. Рынок вакансий в Псковской области в августе пополнился на 2% по сравнению с августовским показателем прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в компании HeadHunter.

Выросла также активность соискателей. В августе этого года работники из Псковской области открыли на 12% больше резюме, чем в прошлом году. В среднем на одно вакантное место в августе в Псковской области претендовали три соискателя.

Самая напряженная конкурентная обстановка сложилась в профобластях «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Государственная служба, некоммерческие организации», «Начало карьеры, студенты», «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия». Самые дефицитные специалисты на рынке труда Псковской области сегодня сосредоточены в сферах «Консультирование», «Рабочий персонал», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал», «Страхование», «Автомобильный бизнес», «Инсталляция, сервис», «Добыча сырья», «Строительство», «Недвижимость», «Производство», «Транспорт, логистика», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Банки, инвестиции, лизинг», в которых на одну вакансию приходится менее двух резюме.

При этом в лидерах по спросу у работодателей представители сфер «Продажи» (27% от общего количества вакансий, открытых в августе текущего года), «Рабочий персонал» (23%), «Производство» (16%), «Транспорт, логистика» (11%), «Административный персонал» (9%). Еще по 8% рынка вакансий в регионе относится к специалистам из профобластей «Строительство, недвижимость» и «Начало карьеры, студенты», «Медицина, фармацевтика» - 7%, а на «Банки, инвестиции, лизинг» и «Информационные технологии, интернет, телеком» приходится 6%.  

Уровень средней предлагаемой зарплаты в Псковской области в августе составил 32 тыс. 500 рублей. Самую высокую зарплату в начале сентября предлагают Senior Android Developer – от 200  тыс. до 290 тыс. (до вычета НДФЛ).

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Псковской области:

Должность

Отрасль

Размер предлагаемой заработной платы

Главный инженер

Услуги для населения

от 150 000 рублей на руки

Администратор баз данных (Database Administrator DBA)

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

от 90 000 руб. на руки

Руководитель компании

Услуги для населения

от 80 000 руб. до вычета НДФЛ

Руководитель проекта

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

от 70 000 руб. на руки

Инженер АСУ ТП 1 категории

Металлургия, металлообработка; Товары народного потребления (непищевые)

от 70 000 руб. на руки
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