С гастролями в Псков приедет Литовская академия музыки и театра

11:03, 09 сентября 2019, ПАИ

Спектакль «Макбет» покажет на сцене Псковского театра драмы труппа Литовской академии музыки и театра. Постановку сыграют в рамках Молодежной программы Театральной олимпиады. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль по мотивам трагедии Шекспира «Макбет», поставленный режиссером Йокубасом Бразисом, псковичи смогут увидеть 24 октября в 19:00 на малой сцене Псковского драмтеатра.

«Йокубас Бразис в своем спектакле размышляет о стремлении быть любимым, о разрушительных силах, искажающих человеческую личность, о соблазнах, парализующих здравомыслие и погружающих человека в великую тьму», - рассказали в дирекции.

Режиссер-постановщик – Йокубас Бразис. В ролях: Аврелий Поцюс, Герда Чюрайте, Кристина Пашкевичюте, Джугас Гринис, Кипрас Машидлаускас, Каролис Норвилас, Давид Батавичюс.

Спектакль идет 2 часа без антракта. Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

Театральная олимпиада - 2019 — масштабный фестиваль, площадка для развития глобальной театральной интеграции и диалога театральных деятелей разных стран. В рамках фестиваля идут гастроли лучших зарубежных театров, национальных театров из регионов России, а также лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей.

В год своего 25- летнего юбилея Театральная олимпиада впервые в истории проводится одновременно в двух странах — России и Японии. Основным местом проведения мероприятия выбран Санкт-Петербург. Псковский театр примет участие в программе Театральной олимпиады в Крыму.