Директор псковского интерната подозревается в краже денег у своего подопечного

12:04, 09 сентября 2019, ПАИ

Директор одного из интернатов Псковской области подозревается в хищении денег у мужчины, проживающего в социальном учреждении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, директор интерната воспользовался доверием гражданина и получил доступ к данным его счетов. После смерти владельца счета подозреваемый перевел деньги на банковскую карту покойного, с которой впоследствии снял 325 тысяч рублей. Факт хищения установили сотрудники уголовного розыска.

55-летнего директора интерната обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Полицейские проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных деяний в отношении других жителей социального учреждения.