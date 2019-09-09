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Общество

Тала Нещадимова: Нас ожидает теплый сентябрь

В сентябре в Псковской области ожидается теплый сентябрь. Об этом Псковском агентству информации сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, погодные условия в сентябре в регионе будут близки к июльским. На этой неделе начальник областного гидрометцентра пообещала теплую погоду, около 20-24 градусов днем, ночью - выше 10 и практически без осадков. Следующая неделя в Псковской области, как отметила Тала Нещадимова, станет уже более прохладной: дневные температуры не будут превышать отметки в 20 градусов, ожидаются кратковременные дожди, ночью столбики термометра поднимутся до 13 градусов.

«Для сентября эта погода теплая, у нас теплый сентябрь, бывает и холоднее», - добавила Тала Нещадимова.

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