Тала Нещадимова: Нас ожидает теплый сентябрь

12:08, 09 сентября 2019, ПАИ

В сентябре в Псковской области ожидается теплый сентябрь. Об этом Псковском агентству информации сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, погодные условия в сентябре в регионе будут близки к июльским. На этой неделе начальник областного гидрометцентра пообещала теплую погоду, около 20-24 градусов днем, ночью - выше 10 и практически без осадков. Следующая неделя в Псковской области, как отметила Тала Нещадимова, станет уже более прохладной: дневные температуры не будут превышать отметки в 20 градусов, ожидаются кратковременные дожди, ночью столбики термометра поднимутся до 13 градусов.

«Для сентября эта погода теплая, у нас теплый сентябрь, бывает и холоднее», - добавила Тала Нещадимова.