На полтора года суд ограничил свободу великолучанки, убившей мужа-алкоголика

12:26, 09 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках местная жительница приговорена к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев за убийство мужа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

Преступление произошло 19 января текущего года. 35-летняя великолучанка, мать двоих несовершеннолетних детей, ударила мужа 4 раза ножом в живот. Тот постоянно злоупотреблял спиртным и избивал женщину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны).

В пользу матери погибшего взыскана сумма в счет компенсации морального вреда.