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Избирательная комиссия Псковской области: Выборная кампания в регионе была высококонкурентной

«Выборы прошли мирно», - заявил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук на встрече с журналистами, подводя итоги единого дня голосования в регионе.

Он сообщил, что все 13 избирательных кампаний завершены, замещались 33 вакантных мандата, они замещены. « 26 из них заместили представители партии «Единая Россия», у «Яблока» - 5, у КПРФ - один, у самовыдвиженца - один мандат», - цитирует Сергея Ковальчука корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что на участках присутствовали 233 наблюдателя, ни один из них не был удален. За период проведения единого дня голосования в регионе в Избирком поступили 3 жалобы, одна признана необоснованной, две направлены в правоохранительные органы и обе связаны с размещением агитационных материалов и подвозом избирателей одним из кандидатом в Пустошкинском районе.

«Замечаний по порядку подсчета голосов КОИБами со стороны кандидатов, партий, наблюдателей не поступало», - добавил секретарь Избиркома области.

Он особо подчеркнул, что в бюллетени были включены имена 143 кандидатов, а потому «выборная кампания была высококонкурентной».

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