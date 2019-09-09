15 лет тюрьмы грозит великолучанину за убийство мужчины в кафе

13:16, 09 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках местному жителю грозит до 15 лет тюрьмы и ограничение свободы до 2 лет за убийство мужчины в кафе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

В марте 28-летний мужчина в городском кафе поссорился с незнакомым местным жителем и ударил три раза руками и ногами в голову. Позже потерпевший скончался в медучреждении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Дело направлено в суд.