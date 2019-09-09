85 звонков избирателей поступило на «горячую линию» в Псковской области в день выборов

12:37, 09 сентября 2019, ПАИ

8 сентября, в единый день голосования, на «горячую линию» связи с избирателями в Псковской области поступили 85 звонков. Об этом сообщил руководитель «горячей линии» Семен Никонов на пресс-конференции 9 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Семён Никонов напомнил, что «горячая линия» связи с избирателями работала с 8 августа, всего было 142 обращения. Граждане задавали и социально-бытовые вопросы, и вопросы по избирательному процессу. «Второй категории вопросов становится всё больше. Это отрадно», - заметил Семён Никонов и добавил, что 8 сентября на «горячую линию» не поступило ни одного социально-бытового вопроса. Ранее люди жаловались на ЖКХ, здравоохранение. «Но инвалиду, который нам звонил и жаловался на отсутствие пандуса, мы подключили нужные структуры и ему помогли», - рассказал спикер.

Также избирателей интересовало, есть ли по их округу выборы, где они проходят и по какому адресу находится нужный избирательный участок. По словам Семёна Никонова, был даже один звонок из Москвы, со Смоленской площади. Москвичу порекомендовали обратиться на местную «горячую линию». Кроме того, в Псковскую область звонили избиратели из Санкт-Петербурга и уточняли, куда им прибыть на голосование.

Руководитель «горячей линии» отметил, что зафиксировано несколько жалоб со стороны наблюдателей на организацию голосования на экстерриториальных участках. «Вот, журналист «Новой газеты» в Невельском районе попытался принять участие в выездном голосовании, хотя это не входит в его компетенцию. В Стругокрасненском районе была такая же история с журналистом газеты «Молния», - пояснил Семен Никонов.

Также поступила жалоба от кандидата на пост главы Дновского района на незаконную агитацию со стороны другого кандидата, были предоставлены видеоматериалы. Однако в официальном порядке жалоба ни в полицию, ни в избирательную комиссию не поступила.