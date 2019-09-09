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Общество

В парке Победы в Острове появится освещение

В Острове на набережной реки Великой на территории Парка Победы появится освещение. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 755 тыс. 458,4 рубля. Источник финансирования - бюджет Островского района по статье «Расходы на реализацию мероприятий программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020»» (оплата производится в 2019 году).

Проведение аукциона запланировано на 20 сентября.

Освещение должно быть установлено к 30 ноября. Планируется устройство 15 светодиодных светильников.

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