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Общество

Дорожные знаки и разметку обновят в Псковском районе до 1 ноября

Новые дорожные знаки и горизонтальная разметка появятся на дорогах Псковского района до 1 ноября. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 464 тыс. 771 рубль. Работы будут профинансированы за счет средств дорожного фонда муниципального образования на 2019 год.

Установить знаки и нанести разметку требуется на улице Мелиораторов в деревне Подосье, в центральном проезде в деревне Опочицы, на дороге от базы Псковэнерго до границы Пскова.

Проведение аукциона запланировано на 20 сентября.

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