С 9 по 13 сентября бесплатную прививку от гриппа можно сделать на рынке «Маяк» в Пскове

14:28, 09 сентября 2019, ПАИ

С 9 по 13 сентября с 10:00 до 15:00 на территории рынка «Маяк» в Пскове (Рижский проспект, 40 Б) в мобильном ФАПе (госномер автобуса - В 862 КР 60) можно сделать бесплатную прививку от гриппа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Прививки проводятся бесплатно, и вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ, отметили в Псковской городской поликлинике. Возможна организация прививок по месту работы.

Телефон приемной главного врача Псковской поликлиники 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.