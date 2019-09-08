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Школьники из Псковской области участвуют в финале Президентских состязаний и Президентских спортивных игр

Школьники из Псковской области принимают участие в финале Президентских состязаний и Президентских спортивных игр во всероссийском детском центре «Смена» и во всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. В соревнованиях примут участие победители региональных этапов из 84 субъектов РФ, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по образованию Псковской области. 

В Президентских состязаниях победители определяются в обязательных видах программы: спортивное многоборье (тестах), эстафетный бег, творческий и теоретический конкурс, а также в дополнительных - мини-футбол, плавание, баскетбол 3х3, бадминтон, самбо и шахматы.

В Президентских спортивных играх победители определяются в четырёх обязательных видах программы — баскетбол 3х3, настольный теннис, шашки, лёгкая атлетика, и в шести дополнительных — лапта, гандбол, тэг-регби 5х5, плавание, городошный спорт и спортивный туризм.

Для участников соревнований подготовили образовательную программу с творческими и интеллектуальными играми, мастер-классами, встречами с олимпийскими чемпионами и известными деятелями искусства.

Псковскую область в Президентских состязаниях представляют команды псковского многопрофильного правового лицея № 8, Лычевской средней школы имени М. К.Кузьмина из Великолукского района.

В Президентских спортивных играх участвуют ученики великолукской школы № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

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