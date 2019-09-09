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Общество

Митинг памяти жертв нацизма состоялся в Пскове

9 сентября в Пскове в сквере Павших борцов состоялся митинг, посвященный Международному дню памяти жертв нацизма. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев, бывшие узники концлагерей, представители общественных объединений, студенты и школьники.

«День памяти жертв нацизма отмечается в сентябре, так как на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты - день ее начала и день окончания. Мы, бывшие малолетние узники, не понаслышке знаем, что такое война. Мы выжили, пройдя через все муки ада. Поэтому призываю всех объединиться в борьбе против неонацизма и фашизма», - отметила председатель общественной организации «Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» Раиса Кузина.

Она также призвала всех присутствующих гордиться историей своей Родины, любить ее и быть патриотами родной страны.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны погибло более 27 млн советских граждан.

«Как сказал классик, нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о погибших. Я рад видеть вас здесь, рад, что в вас жива эта память. Нельзя забывать те страшные события, и нельзя допустить новой мировой войны. В те годы ни одна страна не смогла противостоять фашистской агрессии, и только наш народ сплотился и дал отпор врагу, освободив при этом и другие государства. Помните об этом, рассказывайте своим детям и внукам», - подчеркнул он и от имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично пожелал всем участникам митинга доброго здоровья, счастья, вдохновения и реализации намеченных планов.

Участники митинга почтили минутой молчания память павших, а затем возложили к мемориалу цветы.

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