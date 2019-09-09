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Общество

Модель старинного городища на Савкиной Горке появилась в экспозиции виртуального музея Пушкинского заповедника

В экспозиции виртуального Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» появилась 3D модель старинного городища Савкина горка. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Цифровую модель разработал студент Санкт-Петербургского государственного института культуры, воспитанника Санкт-Петербургского Археологического клуба Артема Тараканова. Новая 3D-модель входит в большой проект «Каменные кресты и культовые камни Пушкиногорья».

Модель можно вращать, увеличивать и уменьшать масштаб - колесиком «мыши». Кроме того, доступен VR-режим – с помощью специальных VR-очков можно посмотреть стереоизображение. Для активации режима нужно нажать на соответствующую иконку на сайте. К каждому объекту на 3D модели присвоены номера от 1 до 4-го, где содержатся аннотации. 

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