Более 23 млн потратят на ремонт дороги Лудони – Павы – Боровичи в Порховском районе
Автомобильную дорогу Лудони – Павы - Боровичи на участке км 18+455 – км 20+585 отремонтируют в Порховском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Аукцион размещен на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составлен 23 млн 479 тыс. 643 рубля. Средства будут выделены из бюджета Псковской области.
Проведение аукциона запланировано на 20 сентября.
В рамках ремонта будут устранены дефекты и восстановлены элементы автомобильной дороги. Работы проведут до 15 ноября.
Всего в 2019 году на «дорожный» нацпроект в Псковской области были заложены порядка 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — из федерального бюджета, 348 млн рублей — из областного.