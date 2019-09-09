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Общество

Арт-эксперимент «Театр-24» вновь стартует в Великих Луках

С 25 по 26 октября в Великих Луках в Доме культуры Ленинского комсомола вновь пройдет арт-эксперимент «Театр-24». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Дома культуры.

Участники арт-эксперимента должны будут разделиться на 4 команды, в каждой из которых будут сценаристы, режиссеры, актеры, за сутки написать сценарий спектакля и поставить его.

В социальной сети «ВКонтакте» актеры, сценаристы и постановщики должны записаться в качестве участников.

«В этом году арт-эксперимент проходит в рамках Года театра. Как будет проходить сам процесс постановки спектакля? Вечером мы пригласим сценаристов, чтобы за ночь они написали сценарий. Утром приходят режиссеры и актеры, а также художники-декораторы на распределение сценариев и ролей. Весь день они будут работать над постановкой спектакля. И, наконец, в конце дня смогут представить творчество публике, которая и определит победителя проекта. Кстати, голосование за тему спектаклей уже идет в группе проекта. В этом году цитаты, исходные точки сюжета будущих спектаклей, взяты из литературных произведений, по которым было сделано наибольшее количество театральных постановок. И, кстати, участники на обед будут есть очень вкусную пиццу от нашего спонсора, но подробности позже», - рассказала организатор проекта, заместитель директора по культурно-массовой работе Дома культуры Ленинского комсомола Мария Титенкова.

Впервые идея создания спектакля за 24 часа прозвучала на молодежном форуме «Таврида». Сейчас проект успешно реализуется в Великом Новгороде, Москве и Великих Луках.

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