Андрей Царев: «Подарки новорожденным» - это капля, наполняющая демографическую чашу

15:33, 09 сентября 2019, ПАИ

Уже несколько месяцев в Псковской области реализуется программа «Подарки новорожденным», инициированная губернатором Михаилом Ведерниковым. За это время сотни псковских семей, в которых с 1 января 2019 года появились на свет дети, получили сертификаты номиналом 5 тысяч рублей, поздравительные открытки от главы региона и памятные медали «Рожденному на земле Псковской». Оператором программы выступает благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», и его руководитель Андрей Царев рассказал Псковскому агентству информации о ходе реализации проекта, перспективах его развития и реакции молодых родителей.

- Сколько семей в Псковской области уже получили «Подарки новорожденным», какое количество наборов вы планируете раздать до конца 2019 года?

- В этом году, по нашим данным, сертификаты уже отоварили 856 человек: в июне 2, в июле уже 32, а в августе 822. В целом мы планируем, что в 2019 году будет примерно 6-6,5 тысяч новорожденных. Жизнь покажет, может быть, и больше будет. На эти цели планируем израсходовать порядка 32 млн рублей.

- Какова реакция молодых мам, которым вручают сертификаты и медали? Есть ли у них какие-нибудь пожелания, просьбы?

- Большинство с удовольствием получают сертификаты, благодарят за то, что есть такая возможность. Пожелания - может быть, расширить диапазон вещей, список магазинов, которые предоставляют сертификаты. Все пожелания мы обязательно будем учитывать. Но многое зависит и от суммы, которой мы можем обеспечить эти сертификаты.

- И расширение списка магазинов уже запланировано? Насколько готовы сетевые магазины к участию в акции, какие из них уже пошли навстречу?

- Пока что у нас один магазин выдает сертификаты. Но мы открыты к сотрудничеству и приглашаем другие сетевые детские магазины тоже подключиться к программе. С несколькими переговоры Фонд уже ведёт.

- Насколько, по вашему мнению, необходима такая мера поддержки? Что она дает жителям Псковской области?

- Сейчас любая поддержка семей с детьми будет на пользу обществу и демографической ситуации в целом. Всеми силами и средствами необходимо поддерживать рождаемость и, в том числе, создавать условия, чтобы семьи могли благополучно растить детей. И наш небольшой вклад через «Подарки новорожденным» тоже является той каплей, которая наполняет демографическую чашу.

Очень важно, чтобы спонсоры проявляли активность и поддерживали программу. Потому что фонд собственных средств не имеет, а обеспечивает сбор пожертвований от организаций и бизнесменов. И хочется выразить благодарность всем тем, кто уже присоединился к этому проекту и в нашем регионе, и за его пределами. Важно, чтобы сеть магазинов и спонсоров росла. Благодаря этому мы сможем в полном объеме выполнить те обязательства, которые Псковская область взяла на себя по этому проекту.

- У вас наверняка есть информация о других регионах России, где подобная мера поддержки существует. Что это за регионы? Какова подобная практика?

- Практика такая есть, и проекты реализуются с учетом возможностей бюджетов регионов. В Москве, например, пакет гораздо дороже получается, чем у нас, где-то дешевле – в зависимости от того, какими средствами обладает регион.

- Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не так давно озвучил информацию о том, что может быть увеличен размер вручаемых по сертификату средств.

- Это, конечно, правильное решение. Хотелось бы, чтобы поддержка была больше. Нам именно поэтому важно обеспечить наполняемость проекта со стороны разных граждан. Мы призываем всех присоединиться к проекту «Подарки новорожденным».