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Пскович Константин Шабанов завоевал очередное «золото» Чемпионата России

Легкоатлет из Псковской области Константин Шабанов завоевал первое место на командном Чемпионате России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соревнования прошли в Сочи с 8 по 9 сентября.

Константин Шабанов состязался на дистанции 110 метров с барьерами. Его результат в финальном забеге равен 13,62 секунды. Таким образом, пскович улучшил время, которое он показал летом 2019 года на Чемпионате России в Чебоксарах. На тех соревнованиях Константин Шабанов также завоевал «золото».

Кроме того, в копилке Константина Шабанова за этот год – титул чемпиона России в закрытых помещениях на дистанции 60 метров с барьерами.

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