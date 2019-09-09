Михаил Ведерников сохранил позиции в медиарейтинге в пятерке лидеров глав субъектов СЗФО

16:57, 09 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сохранил позиции в медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа. По итогам августа он занял пятое место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

На первом месте оказался губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором — губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на третьем — губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 41 место. Возглавил список мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на третьем – губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.