Псковичка Александра Васильева завоевала «бронзу» на чемпионате в Чехии

17:27, 09 сентября 2019, ПАИ

Псковичка Александра Васильева завоевала «бронзу» на чемпионате по настольному теннису в Чехии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки.

Чемпионат проводился среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Александра потеряла возможность ходить 14 лет назад из-за неудачной операции на позвоночнике, вот уже 6,5 лет спортсменка занимается настольным теннисом и регулярно становится победительницей российских и международных соревнований.