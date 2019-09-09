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Псковичка Александра Васильева завоевала «бронзу» на чемпионате в Чехии

Псковичка Александра Васильева завоевала «бронзу» на чемпионате по настольному теннису в Чехии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки.

Чемпионат проводился среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Александра потеряла возможность ходить 14 лет назад из-за неудачной операции на позвоночнике, вот уже 6,5 лет спортсменка занимается настольным теннисом и регулярно становится победительницей российских и международных соревнований.

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