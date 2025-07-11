«Машиностроитель» в Пскове купил новый фургон

10:26, 11 июля 2025, ПАИ

Стадион «Машиностроитель» в Пскове приобрёл новый промтоварный фургон, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

«Выражаем благодарность администрации Пскова за поддержку в реализации этого важного шага», – отметили в организации.

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