Тренировки на открытом воздухе пройдут в Пскове сегодня

09:32, 12 июля 2025, ПАИ

Бесплатные тренировки пройдут на трёх открытых площадках в Пскове сегодня, 12 июля, сообщили ПАИ организаторы.

Занятия на открытом воздухе осуществляются в рамках проекта «Спортивный Псков». Мероприятие начнётся в 10:00 на трёх площадках Пскова: в Финском парке на поляне напротив Гремячей башни, в сквере Пограничников на улице Труда, на «Умной площадке» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры.

Напомним, что о старте проекта #СпортивныйПсков объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

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