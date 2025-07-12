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Общество

Более 200 человек объединили XXVII летние Олимпийские игры молодёжи Псковского района

XXVII летние Олимпийские игры молодёжи Псковского района объединили более 200 человек. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

  • Олимпийские игры
    Фото: Из телеграм-канала Натальи Фёдоровой
  • Олимпийские игры
    Фото: Из телеграм-канала Натальи Фёдоровой
  • Олимпийские игры
    Фото: Из телеграм-канала Натальи Фёдоровой
  • Олимпийские игры
    Фото: Из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

Шесть команд-участниц сформировали жители Неёлово, Писковичей, Серёдки, Тямши и Карамышево. Они приехали на площадку проведения игр накануне и разбили палаточный городок, у каждой команды – свой лагерь.

На открытии игр Наталья Фёдорова поприветствовала участников, поздравив со стартом любительской олимпиады.

«Игры вот уже без малого четыре десятка лет объединяют любителей отдыха на природе. Многие участвуют в них семьями и передают приверженность к туризму своим детям и внукам. Очень здорово, что наши жители живут, работают и отдыхают на территории родного района, а традиция дружеского общения, отдыха в палатках у костра сохраняется и передаётся новым поколениям! Со старейшинами мероприятия Николаем Ивановым и Юрием Фроловым зажгли олимпийский огонь. Вместе с депутатом Собрания Карамышевской волости Александром Николаевым пообщались с участниками, осмотрели инфраструктуру, расположение команд, организацию спортивных точек», – отметила Наталья Фёдорова.

Программа включает в себя соревнования по ориентированию (в том числе ночному), волейбол, мини-футбол, дартс, городки, стрельбу из пневматической винтовки, биатлон, гонку на сапбордах, эстафету «Испытай себя», конкурс поваров, конкурс дисциплины и быта, бадминтон, перетягивание каната, туристическую полосу (взрослую и детскую), а также творческую самодеятельность.

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