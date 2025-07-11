Очередной этап Кубка России по ралли «900 озёр» готовится принять Опочецкий округ

19:46, 11 июля 2025, ПАИ

Очередной этап Кубка России по ралли «900 озёр» стартует в Псковской области 12 июля. Гонки пройдут по территории Опочецкого муниципального округа. К борьбе на трассе готовы порядка 80 экипажей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковскую область представят пять команд: в зачёте 2000Н выступят великолучане Владислав Супрун и Павел Росляков, в зачёте 1600Н – псковичи Сергей Соболев и Маргарита Гребёнкина, а также Андрей Утцов (команда «Родина»). В категории «Наша классика» выступят Денис Баулин и Виктория Семёнова, а также экипаж Ольги Стебиховой и Алины Затравкиной.

Всего гонщики поборются за победу в зачётах абсолютный, 4000Н, 2000Н, 1600Н, 1400Н и «Наша классика». Общая дистанция трассы составляет 228 километров, включая 80 километров спецучастков.

Официальные тесты уже состоялись. В пятницу, 11 июля, участники познакомились с трассой. Также в планах команд и организаторов гонок посетить Аллею Героев в Опочке и почтить память защитников Отечества.

Старт первого спецучастка ралли – 12 июля в 10:00.

Добавим, в связи с проведением гонок в муниципальном округе будет временно ограничено движение транспорта на участках Норкино – Глубокое, Кудка – Норкино – Камено и Опочка – Лобово – Мякишево.

Напомним, в прошлом году борьба за победу на гонке в окрестностях Опочки была одним из наиболее ярких сюжетов всего сезона. На шести спецучастках победу записали на свой счёт четыре пилота, и лидер гонки между стартом и финишем поменялся четыре раза.

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