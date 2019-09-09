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Общество

Российский союз спасателей собираются ликвидировать из-за нехватки средств

Российский союз спасателей, созданный в 2006 году, может прекратить свое существование, говорится в постановлении высшего совета организации. Об этом пишет ТАСС.

«Высший Совет общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» на своем заседании 30 августа рассмотрел сложившееся на текущий момент финансовое положение в организации спасателей и констатировал факт существенного недостатка имущества (в том числе финансовых средств) для достижения целей организации и выполнения запланированных мероприятий, а также отсутствие стабильных источников получения имущественной поддержки в будущем, - поясняется в документе. - В связи с этим предлагается провести внеочередной съезд организации 5 октября, на котором рассмотреть вопрос о ликвидации».

Председатель высшего совета Россоюзспаса Сергей Щетинин отметил, что решение о ликвидации техническое и будет принято окончательно до Нового года.

Относительно судьбы входящего в состав Россоюзспаса, но являющегося отдельным юридическим лицом Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Щетинин пояснил, что «он пойдет своим путем и, возможно, будет финансироваться Росмолодежью».

В Россоюзспас входят бывшие профессиональные спасатели, а также люди, которые готовы помогать в сложных ситуациях. Россоюзспас помогал пострадавшим от наводнения в Крымске Краснодарского края и на Дальнем Востоке, участвовал в сборе помощи для Донбасса.

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