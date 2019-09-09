Опубликованы проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год

18:12, 09 сентября 2019, ПАИ

Опубликованы проекты расписания государственных экзаменов на 2020 год. Как сообщает РИА Новости, документы размещены для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Рособрнадзоре рассказали, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября). Первый стартует с экзаменов по географии и литературе, второй - географии, литературе и информатике. Для ЕГЭ по обществознанию в 2020 году отдельного дня не будет, во время досрочного периода его совместят с информатикой, в ходе основного – с химией. Каждый период предусматривает резервные сроки.

По просьбам родителей между экзаменами будет перерыв не менее двух дней. Резервные дни основного периода завершатся до начала июля.

Выпускники прошлых лет смогут сдать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. В случае совпадения сроков проведения экзаменов по отдельным учебным предметам их также можно сдать в резервные дни. В остальных случаях это допустимо только при наличии уважительных причин.

Выпускники, которые не справятся с экзаменами по математике и русскому языку, либо повторно получившие неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервный день, смогут повторить попытку в сентябре.

Также в расписании указаны сроки основного государственного экзамена (ОГЭ): выпускникам 9 классов предстоят три этапа - досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 сентября).