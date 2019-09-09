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Общество

Концертом группы «Пропаганда» и дискотекой отметят День лесного работника в Дедовичском районе

15 сентября в Дедовичском районном центре досуга при поддержке администрации района пройдет праздник, организованный Дедовичской лесной компанией и лесозаводом «Судома». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Праздник начнется в 17:00. Лучших работников сферы наградят почетными грамотами. Кроме того, гости праздника смогут принять участие в интерактивной викторине. Для детей будет организована развлекательная зона с аттракционами и сладкими угощениями. В 18:00 начнется концерт группы «Пропаганда».

День лесного работника в Дедовичском районном центре завершится дискотекой. Вход свободный.

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