Концертом группы «Пропаганда» и дискотекой отметят День лесного работника в Дедовичском районе
15 сентября в Дедовичском районном центре досуга при поддержке администрации района пройдет праздник, организованный Дедовичской лесной компанией и лесозаводом «Судома». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
Праздник начнется в 17:00. Лучших работников сферы наградят почетными грамотами. Кроме того, гости праздника смогут принять участие в интерактивной викторине. Для детей будет организована развлекательная зона с аттракционами и сладкими угощениями. В 18:00 начнется концерт группы «Пропаганда».
День лесного работника в Дедовичском районном центре завершится дискотекой. Вход свободный.