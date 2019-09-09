Гуф и Тимати побили рекорд по дизлайкам за клип

18:06, 09 сентября 2019, ПАИ

Рэперы Гуф и Тимати побили рекорд по дизлайкам за клип, вышедший 7 сентября, к Дню города в Москве. За два дня с момента премьеры видео собрало миллион дизлайков и всего порядка 63 тысяч лайков. Это своеобразный рекорд среди всего русского Youtube, пишет Meduza.

До этого чемпионом российского антирейтинга был клип Face «Я роняю Запад» — у него 675 тысяч дизлайков и 306 тысяч лайков.

Клип «Москва» — видеоряд с видами столицы с дрона. Сотни негативных комментариев спровоцировал текст песни, в котором рэперы «хлопают бургеры за здоровье Собянина» и «не ходят на выборы, не втирают дичь». Также в песне есть такие строчки: «Тот самый город, что не проводит гей-парады», «Плитка сыпется с небес, тебе нравится, эти штрафы, и от них не избавиться».

Тимати рассказал, что клип снят за два дня и он не был проплачен. Гуф сообщил, что «никакого госзаказа, никаких денег тут нет. Тупо дрон и желание поздравить свой город».