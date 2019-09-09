Создатель усадьбы Ореховно в Псковской области получил престижную премию

19:30, 09 сентября 2019, ПАИ

Создатель Усадьбы Ореховно в Пустошкинском районе Псковской области Александр Гривко получил первую премию European Garden Award за лучший проект реконструкции исторических садов и парков Европы Les Jardins d`Étretat.

Les Jardins d’Etretat — открытый для посетителей сад в Нормандии, посетить который можно в любое время года. А вот насладиться красотой парка Ореховно в Пустошкинском районе можно только до конца сентября, сообщается на туристическом портале Псковской области. В следующем году парк будет доступен только в мае.

Усадьба Ореховно— объект наследия, внесенный в официальный реестр исторических усадеб России. Это первый и единственный европейский сад в России, который, несмотря на статус частного владения, открыт для публики.

Усадьба, расположенная в деревне Ореховно в Псковской области, принадлежит ландшафтному архитектору Александру Гривко, автору частных и открытых для публики садов в России и Европе. Александр проводил здесь детство, и его мама, влюбленная в родные псковские пейзажи, зародила в сыне интерес к природе и растениям. По прошествии лет известный ландшафтный архитектор вернулся к берегам реки Ореховницы, чтобы посадить сад в память о рано ушедшей маме.

Применив опыт и приобретенные знания, пять гектаров заброшенных огородов, сползающих к затянутому тиной ручью, Александр и его партнер Марк Думас превратили в цветущий сад.

Центральная точка сада отмечена усадебным домом — маленьким замком в нормандском стиле.

С одной стороны замок окружает итальянский сад, где на лужайке, засеянной ландышами, крокусами и подснежниками, каменный Амур сгибает лук. С другой же стороны — английский пейзажный парк со всеми традиционными чертами этого явления: нестрогостью линий, нетриженностью лип и извилистыми тропинками. На противоположном берегу реки разбит русский усадебный сад. Стриженые кусты перепутываются с нестрижеными, яркие краски бледнеют, и с холма на путника смотрит готический грот, сложенный из фрагментов фасада собора XII века.

Парк усадьбы Ореховно — это энциклопедия садовых стилей: английского пейзажного, итальянского и французского регулярных. Здесь можно встретить элементы, присущие многим образцам европейского садового искусства. Ореховно — это оммаж исторической усадебной культуре.

Растения в парке подобраны с учетом климатических особенностей этих широт. Вечнозеленым тису и самшиту нашлась замена в виде туи западной. Аллея из десятиметровых представителей этого редчайшего древесного сорта, завершающаяся классической балюстрадой, цитирует французский пейзаж с кипарисами. Есть в Ореховно и миниатюрный фрагмент итальянского сада эпохи Возрождения: с зеркальным регулярным парком, узорными посадками, боскетами, орнаментальными скульптурами.

Добраться до усадьбы можно по трассе Е95 из Санкт-Петербурга в Белоруссию, после пересечения с трассой М9 в районе Рудо поворот направо в Гультяи, далее по указателю в деревню Ореховно.

Усадьба работает с мая по октябрь.