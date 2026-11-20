Гололедица прогнозируется в Псковской области 21 ноября
Облачную погоду прогнозируют в Псковской области 21 ноября. В большинстве районов пройдут небольшие осадки: ночью – преимущественно в виде дождя, днём – в виде дождя и мокрого снега, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами гололедица. Ночью ожидается умеренный ветер западных направлений, днём – умеренный южный. Температура в области ночью и днём составит –2...+3 градусов. В Пскове температура ночью опустится до –1...+1 градусов, днём незначительно поднимется – до +1...+3 градусов.
Атмосферное давление низкое.
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