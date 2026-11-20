Суд в Пскове оставил в силе 10-миллионный штраф для компании, передавшей автомобиль Грацкому

19:58, 20 ноября 2026, ПАИ

Псковский городской суд оставил без изменения постановление, по которому ООО «СтройДорМост Проект» признано виновным в передаче незаконного вознаграждения от имени юридического лица (часть 2 статьи 19.28 КоАП РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что Елена Трошкова, будучи директором ООО «СтройДорМост Проект», передала тогдашнему начальнику УГХ администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль, действуя от имени и в интересах юридического лица. Вознаграждение предназначалось за своевременное беспрепятственное принятие работ по муниципальным контрактам, за подписание актов приёмки и справок о стоимости и за общее покровительство компании, что позволяло ей беспрепятственно осуществлять коммерческую деятельность.

Мировой судья судебного участка № 31 в Пскове назначил организации штраф в размере десяти миллионов рублей без конфискации предмета правонарушения. Защитник обжаловал постановление в Псковском городском суде и просил прекратить производство по делу. Однако суд, исследовав материалы, пришёл к выводу об отсутствии оснований для освобождения компании от ответственности. Постановление мирового судьи от 31 марта 2025 года оставлено без изменения, а жалоба защитника – без удовлетворения.

Напомним, утром 22 марта 2024 года Александра Грацкого задержали по подозрению в получении взятки. В этот же день СУ СК России по Псковской области опубликовало кадры его задержания.

Александр Грацкий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. По совокупности преступлений путём частичного сложения назначенного наказания по настоящему приговору и наказания по приговору Псковского городского суда от 4 февраля 2025 года ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на 11 лет со штрафом в размере шести миллионов рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 11 лет.