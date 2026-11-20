В Псковской области завершается обучение муниципальных команд

20:31, 20 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области завершается программа профессиональной переподготовки для глав муниципальных образований, их заместителей, руководителей территориальных управлений. Образовательную программу проходят 90 человек, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В период с 18 по 21 ноября управленцы приступили к освоению заключительного модуля обучения, после которого пройдёт обязательная итоговая аттестация.

Образовательный курс, организованный Центром политических компетенций Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» при поддержке правительства Псковской области, реализовывался в 2025–2026 годах и был направлен на совершенствование управленческих компетенций и освоение современных подходов к решению вопросов местного значения.

Последний модуль посвящён управлению кадровым потенциалом, происходящим изменениям, управлению конфликтами и практическому применению полученных знаний.

В финальной сессии обучающиеся разбирают реальные кейсы, предлагают решения вопросов и изучают управленческие подходы.

Слушателям курса предстоит защитить выпускные квалификационные работы, продемонстрировав не только теоретические знания, но и готовность внедрять эффективные управленческие решения на местах.

Как отмечают организаторы, главные цели программы – трансформация управленческой практики на местах и внедрение новых подходов к работе. Успешное прохождение аттестации подтвердит высокий уровень квалификации управленческих кадров и готовность руководителей на местах к работе в условиях современных вызов

По итогам испытаний все успешно прошедшие аттестацию слушатели получат дипломы о профессиональной переподготовке.

Напомним, что в 2025 году стартовала программа профессионального обучения «Руководитель органа местного самоуправления: современные компетенции», разработанная специально для Псковской области Центром политических компетенций Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».