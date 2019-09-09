ЕГЭ-2020 начнется 20 марта с географии и литературы

19:55, 09 сентября 2019, ПАИ

Рособрнадзор разместил на портале проектов нормативных правовых актов проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, сообщает Росбалт.

Согласно планам ведомства, ЕГЭ в 2020 году пройдет в три обычных этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (25 мая — 29 июня), дополнительный (7-24 сентября).

Досрочный период «откроют» ЕГЭ по географии и литературе, основной — география, литература, информатика. Экзамен по обществознанию будет проводится в один день с информатикой во время досрочной сдачи и с химией — в основной.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также разбит на три этапа: досрочный (21 апреля — 16 мая), основной (22 мая — 30 июня), дополнительный (7-21 сентября).