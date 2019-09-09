В Псковском техническом лицее прошла учебная эвакуация

20:19, 09 сентября 2019, ПАИ

В первые дни нового учебного года в образовательных учреждениях Псковской области в рамках «Месячника безопасности» проводятся занятия по учебной эвакуации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Такие тренировочные эвакуации в начале каждого учебного года проводятся для того, чтобы напомнить детям и педагогическому составу не только правила пожарной безопасности, но и как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций. Такие мероприятия входят в ранг обязательных школьных занятий, поскольку после продолжительных летних каникул школьным коллективам крайне необходимо освежить в памяти основные правила поведения в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Очередная практическая тренировка по эвакуации прошла на базе МБОУ «Псковский технический лицей» 9 сентября. Во время урока в здании лицея раздался тревожный сигнал «Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно покинуть помещение!». Ученики организованно, без суеты и паники покинули классные помещения и быстрым шагом устремились по коридорам гимназии к эвакуационным выходам. В считанные минуты все учащиеся и персонал покинули здание и построились напротив учебного заведения. Учителя отчитались руководству школы, что вверенные им ученики выведены из опасной зоны в полном составе.

Эвакуация всех лицеистов заняла около четырех минут, что является хорошим показателем, ведь от того, насколько грамотно рассчитаны направления движения учащихся, пригодны пути эвакуации, напрямую зависит жизнь детей в условиях возможной чрезвычайной ситуации.